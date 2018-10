Lo asaltan en CDMX

Ciudad de México

El comunicador y colaborador de Grupo Imagen, Gustavo Adolfo Infante, develó la placa de bronce de sus manos ayer en Galerías Plaza de las Estrellas junto a sus productores Juan Pablo Matarredona y David Ortiz gracias al programa El Minuto que Cambió mi Destino.

El periodista arribó tarde debido que fue asaltado en su automóvil al recibir un 'cristalazo'.

Al termino de recibir su placa conmemorativa, Infante platicó cómo fue que lo atracaron en el rumbo de Constituyentes, zona últimamente conflictiva y donde operaban Los Diablitos.

LE DAN CRISTALAZO

"Venía de Imagen y el Waze me metió por lugares muy raros. De repente me metió en una zona donde estaba completamente parado el tráfico y me metieron un cristalazo de mi lado. Se estrella y no se rompe, pero no podía avanzar.

Los cuates aventaron algo al vidrio. Me quitaron el celular y me pidierom abrir la cajuela y se llevaron mi cámara; me pidieron la cartera y cuando se las iba a dar ya se habían ido", relató el comunicador.

Se le preguntó si iba a denunciar y dijo que era poco probable porque no sabe ni dónde estaba exactamente, pero agradeció que el episodio no pasó a mayores.

"Lo peor es que está pasando a todas horas y todos los días en las colonias de la Ciudad de México, y puros chavos.

Quiero ir a denunciar pero ¿en dónde? No me sé ni la ubicación donde sucedió. No sé si eran niños pero no creo que tuvieran más de 20 años", explicó.