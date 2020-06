Lo acusa de agresión

Ciudad de México.- Cristian Castro dejará de ser conocido como el "Gallito feliz", pues según Yolanda Andrade, el muy "infeliz" le dio una golpiza a Verónica Castro.

La conductora, quien en el pasado tuvo una relación con Cristian y también, supuestamente, con "La Vero", comentó que la agresión ocurrió cuando el interprete de "No Podrás" estaba casado con la argentina Valeria Liberman, allá en el 2008 y tuvo una discusión con su propia abuela, Doña Socorro.

"Yo le dije (a Verónica), ´a qué vas, si Cristian y tu mamá se entienden muy bien, a qué vas y te metes al pleito´; después me llamó y me dijo, ´Cristian me pegó´.

"En el hospital ella muy golpeada del cuello, porque la ahorcó y la pateó en la cadera y yo le dije, ´dile al doctor la verdad´... Cuando el doctor vio sus resultados y sus radiografías, le dijo ´¿quién te hizo esto?´ y fue cuando ella dijo ´mi hijo´", afirmó Andrade al programa argentino El Run Run Del Espectáculo.

Las declaraciones de la conductora de MoJoe y Netas Divinas las dio para aclarar el rumor que se había soltado en redes, de que la agresión del "Gallito" a su madre, había sido porque se enteró de la relación sentimental que ellas tenían.

Andrade aseguró que ella dejó de ser amiga de Cristian cuando él violentó a Verónica y teme que después de esta revelación, también pierda el contacto con quien llevara a la gloria a la emisión nocturna Mala Noche No!

"Él sabía que había una amistad y una relación más profunda. Mi relación con Cristian se terminó cuando golpeó a su mamá, eso sí es fuerte y doloroso" dijo la conductora.