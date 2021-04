Lo acusa de abuso

"En mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirtelo de otra manera. No he podido más que ver su cara y verla crecer, es lo único que conozco de ella. No la he tocado nunca en mi vida.

"No soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña, y menos lascivamente, con esa intención. No la conozco, no me entiendo así, no me veo así. No soy", dijo el cantante en una entrevista.

Hace unos días, la hija de Alejandra Guzmán señaló a su abuelo de haberla manoseado cuando tenía 5 años.

NIEGA ACUSACIONES

Ante las declaraciones de la joven, el intérprete dijo que su nieta necesitaba ayuda de un especialista y negó las acusaciones en su contra.

Este jueves, el ex de Silvia Pinal estuvo en un programa de televisión abierta en el que dejó entrever que las declaraciones de Frida Sofía tenían un interés económico detrás.

"Sé, no sé desde cuando porque no lo consulté con ella (Alejandra Guzmán), hace poco le retiró los gastos económicos.

"Si esa es la razón por la que le están moviendo el tapete a Frida, entonces ella está viendo con qué periodista se ensarta para que le den una lana para decir lo que ella quiera, o lo que el periodista quiera y de ahí sacar dinero para vivir, supongo yo".

¡POBRECITA!

Sostuvo que por ahora no tiene interés en tratar de hablar o ve posibilidad de solucionar las cosas con su nieta.

"Cómo me hago más íntimo con ella, que era lo que yo pensaba, quise, en algún momento, suplir el boquete que le hizo su mamá con mi presencia. Y así no se puede, no la toqué, no la conozco, no la he visto nunca.

"¡Pobrecita! ¡Pobrecita porque no tiene más remedio que vivir de lo que pueda, pero no la he tocado nunca!", agregó.

El cantante también desmintió que haya tenido un enfrentamiento con armas con Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía. Y lamentó que ella piense que sus aseveraciones son ciertas.

Dijo que le apena que su nieta esté sola y que no sabe cómo ayudarla.

De alguna manera soy el instrumento que utilizó para hacerse más daño ella. Buscó al que más quería y a ese voy a decir que tiene la culpa. Se está defendiendo de alguna manera, lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre". Enrique Guzmán / cantante y abuelo