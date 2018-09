Lluvias dejan inundaciones y una cantidad de charcas. Listos albergues para trasladar a damnificados, si hay

En colonias como Casa Bella, Olmo, Aquiles Serdán, Balcones de Alcalá, Paseo Residencial, Puerta Sur, entre otras más, se formaron charcas con nivel de agua de lluvia de hasta 50 centímetros de altura.

Los pronósticos de lluvia continuarán adelante hasta en un 90 por ciento, según, estimó Llanas Quintero.

En caso de que haya necesidad de trasladar a familias que viven en zonas inundables o bajas y llegue a registrarse alguna situación, Protección Civil y Bomberos ya está listo para llevarlos a la Casa del Indigente, uno de los lugares habilitados como albergues.

Dijo que a raíz de las precipitaciones pluviales no se han presentado aún casos graves pero por parte de autoridades y personal de la dependencia, continuarán los recorridos durante las noches y madrugadas para intervenir oportunamente y apoyar a las personas que así lo requieran.

-





BAJO CONTROL

>Las familias que viven a corta distancia de las calicheras existentes en Reynosa, sobre todo las de Balcones de Alcalá, Paseo de las Flores y otras más, pueden dormir tranquilos porque no hay peligro de que desborden pese a los pronósticos de lluvias para los próximos días. Hasta el momento pese a haber entrado ya el Frente Frío No. Uno que llegó con tormentas eléctricas y abundantes lluvias, no se presentaron inundaciones, sólo encharcamientos en algunos sectores de la ciudad.



>En el caso de las calicheras señaladas, ya se toman las medidas pertinentes para prevenir una situación de contingencia aún cuando por lo menos tres están apenas a un 50 por ciento de su capacidad y una de Paseo de las Flores ubicada por calle Ave Paraíso con Crisantemo, está a un 75 por ciento, informó Marco Antonio Llanas Quintero, uno de los comandantes en Protección Civil y Bomberos.

-

Calichera en peligro de desbordar





Por Rodolfo Sol

Luego de registradas fuertes lluvias en distintos sectores de la ciudad, personal de Protección Civil Municipal realizó recorridos para determinar los efectos causados, principalmente en los puntos de riesgo de inundación.

Según reportes de personal de Protección Civil, las lluvias azotaron con mayor fuerza en el cuadrante que conforman las carreteras a Río Bravo y San Fernando, afectando a numerosas colonias el área con encharcamientos al nivel y sobre el nivel de banquetas.

En este sector, destacaron que la calichera ubicada en la colonia Balcones de Alcalá se encuentra al 90 por ciento de su capacidad, con riesgo de desbordar si las lluvias continúan con la misma intensidad.

En algunos lugares, como el libramiento Luís Echeverría, de la colonia Aquiles Serdán, el nivel del agua alcanzó los 40 centímetros.

Las lluvias se registraron de las 19:00 a las 20:30 horas en distintos puntos de la ciudad, con distintos niveles de intensidad, destacando que aminoró en el área de la carretera a Monterrey.

En la zona centro las lluvias también fueron torrenciales, cerrándose los puentes 1 y 2 del sector por quedar anegados.

Mientras tanto, cuadrillas de la COMAPA realizaban trabajos en la colonias con mayor índice de inundación, indicaron autoridades.

Así mismo drenaban alcantarillas con equipo Vactor por el desbordamiento de aguas negras.