Lluvias causan daños en escuelas de Nuevo Laredo

Surgen más escuelas dañadas por las lluvias, que seguirán este fin de semana.



Falta de impermeabilización, instalaciones eléctricas viejas y obsoletas que ponen en riesgo la seguridad de los docentes y alumnos y patios inundados, son solo algunos de los problemas que se han registrado en los centros educativos.



Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, aseguró que sólo fueron cuatro las instituciones dañadas: un jardín de niños, dos Primarias y una Secundaria.



Sin embargo, con el paso de los días son más los edificios afectados.



La Primaria Jesús del Angel Acevedo Rodríguez, ubicada en la colonia Villas del Sol, no sólo se inundó, también se quedó tres días sin electricidad. Sólo un salón suspendió labores, el resto trabajaron sin luz.



El Jardín de Niños José María Morelos, actualmente está en construcción, la obra lleva más de cinco meses de atraso y los directivos temen que las lluvias dañan la estructura colocada hasta ahora.



"Del lado que ya pusieron placa está mojándose, será normal como dicen los albañiles, no lo sé. En fin corre tiempo. ITIFE puntos malos para ustedes", posteó la supervisora de la zona de preescolar 95, Alma Cárdenas.



Este jardín contaba con siete grupos, al inicio del ciclo escolar se redujo a siete, asegura que de no terminar la obra podría reducirse más.



Otro claro ejemplo, es la Escuela Martín M. Herrera, las precipitaciones han provocado que los desperfectos sean más notorios, con goteras e incluso techos llenos de humedad.



En la Escuela Amado Nervo, las madres de familia piden apoyo a las autoridades, pues a pesar de que el edificio no tiene daños en su interior, al exterior existen alcantarillas de drenaje sanitario colapsadas, generando olores insoportables que llegan hasta las puertas de la institución o bien, que los pequeños estudiantes tengan que caminar sobre aguas negras, lo que es un foco de infección.