Lluvia de estrellas

Desde las 11:00 horas del sábado 2 de noviembre, arrancó El Tecate Catrina Music Fest, en el Centro de Convenciones de McAllen teniendo como testigo la Catrina más grande de los Estados Unidos y en el marco de la fiesta de Día de Muertos, sin duda la más representativa en México, anotándose un éxito First Row Productions quienes cumplieron trayendo un pedacito de México y sus tradiciones a los Estados Unidos.

La fiesta contó con muchas bandas de rock, como Too Many Zooz, Jenny and the Mexicans, Genitallica, Caifanes, Inspector, Ximena Sariñana, Zoé, Alex Lora, Fobia, Cultura Profética, Inspector y Víctimas del doctor Cerebro; todos armando una verdadera fiesta al ritmo de su tocada.

DE TODO UN POCO

Ximena Sariñana fue la tierna de la tocada quien deleito a los asistentes con Si Tú Te Vas, Cobarde, Lo Bailado, Vidas Paralelas y La Vida no Es Fácil entre otras, después llegó El Tri uno de las bandas más reconocidas de México y ofreció temas como A.D.O., Oye Cantinero, Triste Canción, Metro Balderas y Las Piedras Rodantes entre otras.

Tras la participación de Alex Lora llegó Cultura Profética con su propuesta musical que puso a todos a bailar para ceder el público a Fobia que a ritmo de Hipotizame, no Eres Yo, Microbito, No Soy un Buen Perdedor, Me Siento Vivo y Veneno Vil cautivo a los asistentes, antes los gritos eufóricos de las mujeres ate cada movimiento de su vocalista Leonardo Lozanne.

A CANTAR Y BAILAR

Después llegó León Larregui con Zoé para interpretar Azul, Nada, Andromeda, Poli, Hielo, Arrulló de Estrellas y Labios Rotos, pero el momento que muchos estaban esperando llegó tras concluir esta banda su presentación, el escenario principal se encendió con Caifanes liderados por Saúl Hernández quienes pusieron a todos a cantar y bailar con sus éxitos Afuera, La Célula que Explota, Los Dioses Ocultos, Ayer me Dijo un Ave, Nubes, Viento y cerraron con La Negra Tomasa.

La noche se empezó a sentir cada vez más fría pero al ritmo de Inspector y Víctimas del Dr. Cerebro los ánimos se encendieron para así dar fin a esta primera edición de El Tecate Catrina Music Fest, en el Centro de Convenciones de McAllen.