Llueven ofertas a Mohamed; solo saldría de Monterrey por el Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras perder la final del Apertura 2017 con los Rayados de Monterrey, a Antonio Mohamed le llovieron ofertas, una de ellas proveniente de Argentina y bastante tentativa.

El Independiente estaba en búsqueda de un técnico que supliera a Ariel Holán, quien dejó su puesto por unos días y renovó inmediatamente con el Rojo.

"Tengo compromiso con Monterrey por dos años más. Te mueve el piso que te llame Independiente, no lo niego, pero no se dieron los tiempos. No soy de dejar un equipo para agarrar otro, nunca lo haría, salvo que te llegue a buscar la Selección o el Barcelona", señaló Mohamed en entrevista para el diario "La Nación" de Argentina.

Con La Pandilla, el entrenador ha dirigido 136 partidos con record de 66 victorias, 33 empates y 37 derrotas desde su llegada en el 2015.

"Creo que estoy en el mejor club de los lugares en que yo pueda trabajar. De México, por lejos, y de Argentina saco a River y Boca. Acá tengo infraestructura, 55 mil personas todos los partidos, un estadio nuevo, un complejo de entrenamiento recién construido y una directiva seria, que te cumple en todo, desde lo económico te permite armar un equipo con el que te sentís identificado", concluyó.