Llueven denuncias contra ´mecánico´

Díaz Ordaz, Tam.- Una lluvia de denuncias cayeron sobre un mecánico-músico que defraudó a varias personas abusando de su confianza, y al trascender en redes sociales su huida de este municipio, decidieron los afectados presentar las denuncias formales cansados de esperar que cumpliera sus compromisos.

Luis Martínez Sosa como es conocido el presunto defraudador, fue denunciado en la fiscalía investigadora por al menos ocho afectados, por abuso de confianza al disponer de dinero que no era suyo, pedir préstamos que no pagó con un aproximado de 300 mil pesos, apoderarse y vender o desmantelar vehículos que no eran suyos, así como apropiarse de diversos objetos con un valor cercano a los 40 mil pesos.

En las redes sociales trascendió que el sujeto habría huido a Tampico acompañado de su trabajador Jesús "N", el que presuntamente fue abandonado por Luis Martínez Sosa en una playa de Madero.

La tarde del pasado lunes integrantes de la Unidad General de Investigación, realizaron una incursión en el lugar donde el presunto defraudador tenía un taller, en busca de posibles elementos probatorios de los ilícitos y recabar más información en busca de dar con su paradero.