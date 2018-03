´Llueven´ aspirantes del PRI en Ribereña. Registran precandidatos a las alcaldías

Regional.- En tiempo y forma, se registraron en cuatro de los cinco municipios de la frontera chica, los precandidatos del Partido Revolucionario Institucional a las alcaldías, siendo en Camargo, la única ciudad en donde se apuntaron dos aspirantes, una de ellas, la alcaldesa Edelmira García Delgado.

Mientras tanto en el municipio de Mier, en donde el Comité Directivo Estatal del PRI, pretende imponer a una mujer como candidata y todos se oponen porque desean que un hombre sea su representante en las elecciones que se avecinan, por ser el más competitivo, el registro para la precandidatura se postergo para el 10 del mes en curso.

Por el municipio de Díaz Ordaz, se registró como candidato único del tricolor para la Presidencia Municipal, Overlín Lucio Balleza, como lo había anticipado el Delegado Regional del citado Partido, Omar Masso Quintana.

En Camargo, se registraron como precandidatas a la Presidencia Municipal, la actual alcaldesa Edelmira García Delgado, quien aspira a reelegirse y también lo hizo la profesora Aracely Guerra Franco, apoyada por el grupo "Generaciones en Movimiento".

A esta última, le faltaron algunos documentos, los que serán entregados oportunamente, según se dio a conocer.

Ciudad Mier, es el único municipio en donde no hubo registros porque los priístas no aceptaron la imposición del CDE del PRI, que forzosamente quisieron designar a una mujer, lo que no permitió la militancia.

En Miguel Alemán, se registro como precandidato de unidad, el ex Presidente y ex Diputado Local, Servando López Moreno, municipio en donde se esperan elecciones muy competidas.

También como se esperaba y en medio de un fuerte divisionismo, porque varios aspirantes no estuvieron de acuerdo en que el entonces Delegado del PRI, Benito Sáenz Varella, se registró como candidata única Irasema Iris Peña.

De acuerdo a los informes emitidos por el Delgado Especial del PRI en la frontera chica, será el martes, o a más tardar el miércoles, cuando la comisión dictaminadora del Comité Directivo Estatal del tricolor, de a conocer los nombres de quienes serán sus candidatos para las elecciones que se avecinan.

CAMARGO. Edelmira García Delgado.

DISPUTA. Aracely Guerra Franco.

GUERRERO. Irasema Iris Peña.