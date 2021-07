Llueva o truene, habrá clases presenciales en agosto: AMLO

"Vamos a reiniciar las clases , va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto, llueve, truene o relampaguee. No vamos a mantener cerradas las escuelas ya fue bastante", sostuvo.

En acto de promoción de los programas sociales, el Presidente señaló que México es con Bangladesh el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y arremetió contra quienes se oponen debido a los riesgos que representa todavía la pandemia del Covid-19, que ha dejado ya más de 237 mil muertos en el País y más de 2 millones 700 mil casos.

"Como en todo lo que proponemos, nuestros adversarios siempre dicen 'no'. En vez de despertar en 'sí', despiertan en 'no', pero vamos a prepararnos para regresar a clases, porque nada sustituye las clases presenciales, es bueno el sistema de educación a distancia, pero no es lo mismo", sostuvo.

El Presidente resaltó el avance en la vacunación a pesar del rebrote de estos días, pues dijo que esto le resta gravedad a los contagios, e indicó que se reforzará el plan de vacunación en Veracruz con la aplicación de las dosis a los mayores de 18 años en 100 de sus 212 municipios.

"Nos estamos poniendo de acuerdo con el Gobernador Cuitláhuac porque en Veracruz vamos a vacunar completo de 18 años en adelante en todos los municipios pequeños y apartados del Estado; en cerca de 100 municipios de los 212, se va a llegar y se va a vacunar a todos", señaló.

El evento fue privado y sin transmisión por los canales oficiales para respetar supuestamente la veda electoral ordenada por la ley por la consulta ciudadana del 1 de agosto, aunque López Obrador y todos los funcionarios que participaron destacaron los programas de bienestar y el Presidente se lanzó contra sus "adversarios".

El Presidente anunció además un convenio de colaboración con los centros Teletón, de Televisa, para dar terapias de rehabilitación a los niños con discapacidad y presumió la respuesta que dio su Gobierno a la pandemia del Covid.

"Padecimos tanto con la pandemia, todavía se sigue padeciendo, pero en nuestro País afortunadamente la gente tiene lo básico, no se han empobrecido como se pensaba, de que iba a pegarnos muy fuerte, y que iba a aumentar el empobrecimiento de nuestro pueblo", sentenció.