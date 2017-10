Lloré de la emoción: Gudiño papá

>Guadalajara, Jalisco.- El debut histórico en Champions League del portero tapatío Raúl Gudiño, no pudo ser visto en televisión por su papá, quien desesperado buscó la señal del partido y sólo alcanzó la última jugada por internet.

“Recorrí los canales de la tele, me metí a internet, lo busqué en varios lados y fue angustiante, pero al ver en redes no pude evitar el orgullo y la emoción al saber que mi muchacho, tan chico y tan jovencito, estaba logrando su sueño”, relató Raúl Gudiño Vidaurri, padre del ex canterano de las Chivas.

“Lloré y lloré de la emoción al saber que entró al partido. No pude evitarlo. Estaba yo sólo y mi almohada porque mi esposa está allá con él, estuvo ella en el Estadio y le tocó vivir el momento”, agregó el orgulloso padre.