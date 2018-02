Lloran tras no alcanzar boleto para Dodgers vs Padres en Monterrey

Monterrey, México.- La venta libre de boletos en las taquillas del Estadio Monterrey para la serie entre Dodgers y Padres duró este viernes menos de dos horas y provocó llanto y coraje de decenas de aficionados.



La fila que se formó llegó a sumar alrededor de mil personas que llegaron al "Palacio Sultán", con la ilusión de adquirir paquetes de localidades para los tres encuentros de Grandes Ligas que se realizarán del 4 al 6 de mayo.



"¡No puede ser! Yo era la que seguía en la fila, me siento decepcionada", dijo entre lágrimas la aficionada Minerva Gámez, tras escuchar que los boletos se habían agotado.



A las 11:55 horas, Francisco Patrón, gerente de operaciones del Estadio Monterrey, se acercó a la fila para informar que ya no había localidades.



La gente reaccionó con malestar. Incluso algunos habían intentado horas antes en los puntos de venta del sistema Ticketmaster, pero tampoco pudieron comprar boletos.



"¿Y quién regula a Ticketmaster en este tipo de eventos?



"Es un sistema que acapara el boletaje para su especulación. Ahorita una señora venía de una tienda de Ticketmaster y allá le dijeron que no le habían liberado los boletos", expresó Jorge Sepúlveda.



"¡Se va a infartar mi hijo!", agregó.