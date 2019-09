Lloran el amigo que se fue

Ciudad de México

El cantante y compositor español Camilo Sesto, un astro popular en las décadas de 1970 y 1980, murió de insuficiencia cardíaca, informó su representante el domingo. Tenía 72 años.

Le sobrevive Camilo Blanes, su único hijo.

ADIÓS AL GRAN CANTANTE

El domingo, al conocerse su fallecimiento, artistas de España y Latinoamérica lamentaron el deceso en las redes sociales.

El actor español Antonio Banderas tuiteó una foto en blanco y negro del músico y escribió que "desde el ´Ya no puedo más´ hasta la ópera rock ´Jesucristo Superstar´, nos deja multitud de canciones emblemáticas que conforman la banda sonora de nuestras vidas y que el tiempo no se podrá llevar".

El popular cantante español Pablo Alborán dijo que "una pérdida siempre es dura pero más cuando es de un maestro", mientras que el dúo argentino Pimpinela resaltó que Sesto "marcó una época... con sus maravillosas canciones, su voz, su música, sus letras. Ya quedan muy pocos que puedan transmitir emociones como él".

"Querida gente maravillosa, hoy estoy triste. Se nos fue Camilo Sesto, una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica. Ídolo indiscutible. Gran amigo mío de toda la vida. Buen viaje querido amigo. Te vamos a extrañar muchísimo", Raphael.

Lucía Méndez: "La verdad me ha dolido muchísimo la muerte de Camilo Sesto. De verdad que mis recuerdos, mis canciones, los momentos en que estuve en su casa, cuando cocinaba él que era maravilloso anfitrión, tomar vino; maravilloso, guapísimo, cantante, extraordinario en todo".

El colombiano, Carlos Vives, le agradeció al español por sus canciones románticas que lo ayudaron a ser todo un enamorado.

Ricardo Montaner es otro de los famosos que lamentó el fallecimiento de Camilo Sesto, a quien llamó inmortal.

"Amigo y maestro" así lo recordó Mónica Naranjo, quien en su mensaje también hizo una reflexión para los medios de comunicación de no olvidarse de los artistas.

Aleks Syntek agradeció el talento que compartió el nacido en Alcoy, España con el mundo.

RECLAMAN TRIBUTO

La muerte inesperada de Camilo Sesto sacudió al mundo artístico de España y América Latina, conmocionando también a los miles de seguidores a los que el cantante sedujo a lo largo de una carrera que alcanzó su esplendor en los años 70 y 80 del siglo pasado y que no pudo rematar por los graves problemas de salud que le aquejaban desde hacía años.

Luego de que se informara que el intérprete había fallecido a los 72 años, se produjo una cascada de reacciones en los ámbitos más diversos, pero especialmente fueron sus compañeros de profesión los que rindieron el máximo tributo.

También ensalzaban su legado musical y sus muchas cualidades: maestro, voz privilegiada, afable y con gran sentido del humor, mirada de bondad y humanidad, fueron algunas dedicatorias póstumas, por lo anterior desean que se despida como a los grandes con un gran y merecido homenaje.

LAMENTABLE DECESO

La música está de luto. La noticia sobre el fallecimiento del cantante español Camilo Sesto no solo causó tristeza entre sus seguidores, sino también en diversos artistas nacionales e internacionales, que se manifestaron en las redes sociales.

DISCOGRAFIA

Álbumes

· 1971: Llegará el verano

· 1971: Algo de mí

· 1972: Sólo un hombre

· 1973: Algo más

· 1974: Camilo

· 1975: Amor libre

· 1975: Jesucristo Superstar

· 1976: Memorias

· 1976: Look in the eye

· 1977: Rasgos

· 1977: Entre amigos

· 1978: Sentimientos

· 1979: Horas de amor

· 1980: Amaneciendo

· 1981: Más y más

· 1982: Camilo (en inglés)

· 1983: Con ganas

· 1984: Amanecer/84

· 1985: Tuyo

· 1986: Agenda de baile

· 1991: A voluntad del cielo

· 1992: Huracán de amor

· 1994: Amor sin vértigo

· 2000: El Fantasma de la Ópera

· 2002: Alma

· 2003: Alma

· 2006: Camilo Sesto canta a Bujalance

· 2010: Todo de mí

Filmografía

· La playa del amor (1980)

· La discoteca del amor (1980)

· Las vacaciones del amor (1981)