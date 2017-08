Llora Laura Flores desconsolada por partida de su hija a la Universidad

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Laura Flores captó la atención gracias a un video en Facebook en el que compartió su tristeza por la partida de su hija María rumbo a la universidad.

En el material, se ve a Flores llorar desconsoladamente por la nueva etapa que vivirá la joven.

"Aquí me tienen supertriste, como cualquier mamá. María la acabo de ir a dejar a la universidad y en Estados Unidos los hijos se van y se van. En verdad es muy duro. Espero estar mejor pronto porque así no se puede vivir y María no me puede ver así. La casa se siente hueca, sola y eso que están mis tres chiquitos aquí, pero me falta mi compañera, mi brazo derecho, mi María. Me hace mucha falta", señaló.

Flores agradeció haber vivido muchas experiencias con María, pero también dijo:

"Siento que me faltó tiempo con ella, que trabajé demasiado, que me faltó más tiempo estar con mi hija, pero, ¿qué hago si no trabajo?. Disfruten mucho a sus hijos, gócenlos, estén con ellos, compartan más, hablen más con sus hijo".

La actriz dijo las gracias a quienes la escucharon y señaló que no todo en su vida es éxitos y alfombras rojas.