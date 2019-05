Llora y da segunda oportunidad

Ciudad de México

El cantante español Miguel Bosé lloró el domingo en "Pequeños Gigantes" por Kevin, uno de los concursantes que, cuando comenzó a cantar, tuvo fallas con el tono de la canción. El jurado vio su rostro consternado y al terminar, Bosé se paró de su asiento y pidió que le volvieran a poner el tema en el tono correcto.

"Me da mucha rabia porque a los niños hay que ponerlos cómodos. A su edad uno no puede irse de un escenario frustrado, vencido porque pensará en su vida que no sirve para nada", dijo casi sin poder articular las palabras por su enojo y emoción.

Al final, Kevin cantó de nuevo y se sacó la espinita, porque también había llorado al ver lo mal que había salido.

En el programa de "Pequeños Gigantes" Bosé también platicó que el padrino de su hermana fue Picasso, esto durante la sección de preguntas y respuestas donde los niños, al escuchar la pregunta de Galilea, tienen que presionar primero un botón rojo para poder contestar y ganar los puntos.

Entre las preguntas hechas por Galilea a los niños estaban qué consejos darían para bajar de peso, qué piropo le echarían a alguien o cómo es una persona celosa, a lo que Beba contestó "como mi mamá cuando manda a dormir a mi papá al sillón". La conductora también preguntó cuáles eran para ellos las características de los hombres y cómo le dicen ellos a un hombre guapo, las respuestas de los niños fueron: papucho, mangazo y cuerazo.