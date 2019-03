Llora y conmueve

Ciudad de México

Verónica Castro forma parte de los jueces de "Pequeños Gigantes", programa que estrenó ayer domingo por Las Estrellas. Si bien hubo un momento que encantó a sus seguidores por la imitación que hizo una pequeña, también rompieron en llanto al escuchar la confesión de la actriz, a quien cuando era pequeña un maestro le dijo "tú no sirves para nada".

Castro comenzó a llorar porque varios niños no se quedaron en el concurso. Entonces "Albertano" inmediatamente la abrazó y la también presentadora contó: "A mí me pasó tantas veces, tantas cosas. No sirves, no sirves. Hubo un maestro hasta me corrió de la escuela porque dijo 'Tú no sirves para nada'".

TRISTE ANÉCDOTA

"Estaba chiquita. Se sintió horrible. Me dio un coraje que dije, 'Claro que puedo' y yo le eché ganas", agregó la actriz.

Entonces llovieron los mensajes de apoyo a Castro y dijeron que era un deleite ver a todos juntos y que con su vida había demostrado que sí se pude triunfar en lo que uno se proponga.

El otro momento de la noche que conmovió a los seguidores de Verónica Castro fue cuando una pequeña "Mini Verito" subió al escenario y reprendió a Galilea porque iniciaron el programa sin ella, "si la Vero original soy yo". Y para demostrar sus palabras dijo: "pues arránquense".

La interpretación enamoró a la actriz pues ella misma a través de su cuenta de Twitter publicó un video donde frente a frente recordaron "Mala noche... ¡no!".





JUNTAS. Vero Castro y Galilea Montijo.