Llora en redes por su hijo

Ciudad de México.

Luego de estar de vacaciones con su hijo Emiliano, la cantante Ana Bárbara subió un video donde se le ve triste y llorando porque tuvo que ver partir a su pequeño. Ese momento lo compartió con sus fans en su cuenta de Instagram.

En dicho video, la cantante de "Bandido" y "Lo busqué" se ve recostada y vestida de blanco frente a la cámara donde llora por haberse desprendido de su felicidad.

"Me encantaría siempre ser la mujer súper alegre, como ayer que estaba en vacaciones con mis hijos y bailo y todo, pero ya cuando se tienen que ir y todo, no sé si les pasa igual que... pues da tristecilla ¿no? y lo empiezo a extrañar, pues todos los momentos y luego los ves tan grandes y más que me tocó ver un pedacito del video de "Lo busqué", donde Emiliano era un niñito de dos años y ahora lo veo que se tiene que ir a la escuela y pues no sé, pues está bien, pero no estoy triste, triste solamente lo extraño", confeso mientras lloraba.

A lado del video la intérprete escribió: "En este momento es la nostalgia la que llena mi corazón sólo de pensar en lo vivido con los pedazos de mi alma y que me alientan a seguir adelante trabajando incansable cada día! Se cuántas Madres luchan por lo mismo así que sigamos fuertes valientes que son mi espejo y ustedes me inspiran! Gracias por estar del otro lado de la pantalla escuchando lo que digo lo que siento el tenerlos me inyecta amor y me llena de energía!".