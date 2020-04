Llora a causa del coronavirus

Es una de las figuras del espectáculo más optimista, siempre sonriente y, sin embargo, hace días Maribel Guardia lloró toda la noche por culpa del coronavirus.

Su nieto José Julián es su motor para estar bien, pero reconoció que la actual pandemia que tiene paralizado al mundo, ha mermado su ánimo.

"Uno se deprime, son tantas noticias dantescas que aunque uno no quiera, te tocan el corazón", comentó la actriz de 60 años. "En la noche me la pasé llorando y al día siguiente me levanté muy deprimida y dije: no, no, no. Tengo que ponerle alegría a esto y verle el lado positivo".

HACE TIK TOK

En su afán por distraerse, juega con su nieto, hace ejercicio y le entró al TikTok.

Reconoció que aunque no le es fácil estar encerrada en casa, lo bueno de todo es la convivencia con su familia.

"Ha sido muy padre sentarnos todos a la mesa como hace mucho que no lo hacíamos, tenemos tiempo de platicar, de convivir. Luego yo andaba con mis giras de teatro, mi marido con el bufete de abogados y sus clases en la universidad, Julián con sus shows.

"Esta parte ha sido muy linda: comerme a mi nieto a besos que es un simpático. Con su inocencia, no sabe lo que estamos pasando".

El confinamiento, agregó Maribel, le ha permitido valorar más la vida y aunque es una mujer de fe que, todos los días al levantarse, da gracias a Dios por un día más, esto la obligó a ser más agradecida.

DISFRUTA DE TODO

"Ayer salí y vi el árbol (del jardín) y me lo comía con la mirada. Uno no sabe hasta cuándo (disfrutará eso) porque escuchas unas historias. Tengo fans en Ecuador jovencitas... y tienen coronavirus. Una de ellas enterró a su abuelita de coronavirus y su papá está muy grave en el hospital", comentó con tristeza.