"Llevo toda la noche buscando a mi hijo, díganme dónde está"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 .- Tal es el caso de Brandon Giovanni Hernández Tapia de 12 años a quien sus familiares no han podido localizar desde la noche anterior.

En cuanto se enteraron del accidente, acudieron a los hospitales que usuarios y autoridades difundieron a través de redes sociales y medios de comunicación.

"Yo no sé si está vivo o está muerto, pedimos la lista de los nietos en el Locatel y no nos la quisieron dar, qué nos digan dónde está. Llevo toda la noche recorriendo los hospitales", comentó su madre.

Mientras que su madre asegura que en el hospital tampoco saben dar información pues en unos dicen que los familiares están dados de alta y en otros que están en algún quirófano.

También pidieron a las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum que busquen a los responsables y que se hagan cargo de la tragedia pues "esa falla ya estaba".

"No es posible que ahorita diga el gobierno que no hay responsables, el metro no se construyó solo, esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie hizo nada".

Cabe mencionar que el padre de Giovanni se encuentra gravemente herido en un hospital de la zona.