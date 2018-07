Llevará novela a la TV

Ciudad de México.- Luego de su éxito en Big Little Lies, Nicole Kidman trabajará de nueva cuenta con la autora de esta serie, pero ahora en una cinta que producirá la actriz, publicó Hollywood Reporter.

La productoras Blossom Films, de Kidman, y Made Up Stories, de Bruna Papandrea, cerraron un trato con Liane Moriarty, para llevar a la pantalla chica su próxima novela, Nine Perfect Strangers.

-

EMOCIONADA

"Estoy muy feliz y emocionada de trabajar una vez más con Nicole, Per y Bruna", dijo Moriarty a la publicación.

"Son personas talentosas y apasionadas. y no tengo dudas de que hagan lo que hagan con Nine Perfect Strangers, será brillante. Me siento honrada por su fe en este libro, incluso antes de haber escrito el final, ellos creían en él, y me siento muy afortunada de haberlos hecho entrar en mi vida".

Será en noviembre cuando el libro se lance al mercado, para luego ser llevado a la pantalla.