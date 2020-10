Llevará Murphy otro asesino serial a Netflix

CIUDAD DE MÉXICO

El prolífico realizador llevará a la plataforma Monster: The Jeffrey Dahmer Story, una miniserie cocreada con su colaborador Ian Brennan.

La producción se centrará en uno de los asesinos seriales más notables de Estados Unidos. De acuerdo con el portal Deadline, la historia estará contada desde el punto de vista de las víctimas y mostrará la apatía e incompetencia de la policía, lo que permitió que Dahmer cometiera tantos crímenes. El actor Richard Jenkins (La Forma del Agua) dará vida a Lionel, el padre de Dahmer, un químico que le enseñó a blanquear y preservar los huesos de animales de forma segura, una técnica que después el joven utilizó con sus víctimas. Hasta el momento se busca al actor que de vida al asesino, así como a la actriz que interpretará a Glenda Cleveland, la vecina que advirtió a la policía del comportamiento errático de Dahmer. Murphy ya llevó a la pantalla la historia de Andrew Cunanan, otro asesino serial y quien mató al diseñador Gianni Versace, en American Crime Story: El Asesinato de Gianni Versace.

La producción está programada para comenzar en enero con Carl Franklin (Mindhunter y The Leftovers) como director, y con Jane Mock (Pose y Hollywood) como guionista y directora. La miniserie de 10 episodios se extenderá entre los años 60 y principios de los 90, cuando el criminal, conocido como "El Caníbal de Milwaukee" o "El Monstruo de Milwaukee" fue detenido. Entre 1978 y 1991, Dahmer asesinó a por lo menos 17 hombres y niños, casi todos afroamericanos. Sus crímenes incluyeron necrofilia, canibalismo y la preservación de ciertas partes del cuerpo. El asesino serial, quien murió a los 34 años tras un enfrentamiento en la cárcel, ha sido interpretado en la pantalla grande por Jeremy Renner, Carl Crew, Rusty Sneary y Ross Lynch.

La mayoría de las adaptaciones se han enfocado en su naturaleza sanguinaria, Monster... se espera que aborde los privilegios que tuvo el asesino, un hombre blanco y atractivo, quien muchas veces consiguió zafarse de la policía y de los jueces por más de una década. La miniserie es el proyecto más reciente de Murphy para Netflix, luego de producir Hollywood, Halston, The Boys in the Band y The Prom, esta última próxima a estrenarse. Es también la más reciente colaboración entre Murphy y Brennan, quienes han creado The Politician, Glee y Scream Queens.[[RS- Ver esta publicación en Instagram "The Boys in the Band" cast came together last summer to revisit history and celebrate Mart Crowley's heroic impact that will outlast us all. [photos: writer/producer Ned Martel] Una publicación compartida de Ryan Murphy (@mrrpmurphy) el 29 Sep, 2020 a las 9:06 PDT -RS]]