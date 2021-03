Llevan Zorros 7 sin derrota

Ayer, en el Estadio Jalisco dieron cuenta 1-0 del FC Juárez, otro rival en la lucha por el Cociente e inmiscuido en evitar pagar los 120 millones de pesos.

Diego Cocca ya encontró su 11 ideal. Una defensa que sólo ha permitido 2 tantos en los 7 duelos invicto, un mediocampo fortalecido con Jairo Torres y Aldo Rocha, el desequilibrio de Luciano Acosta y adelante Milton Caraglio.

Ante Juárez, que quiso sanar sus heridas luego de la goleada de 6-1 ante Rayados; el Atlas sólo tuvo un pequeño susto al inicio del partido cuando el ex canterano Flavio Santos disparó con potencia, pero el balón salió a un costado de la portería.

Después de ello, empezó el show del Atlas. Primero con un testarazo de Caraglio que se fue por un costado de la meta de Enrique Palos, quien evitó otra goleada de escándalo para los fronterizos.

El portero le quitó dos oportunidades a "Lucho" Acosta y una más a Diego Barbosa cuando el Atlas mejor jugaba, del minuto 15 al 24´.

Cuando parecía que el marcador no se movería, Ignacio Malcorra filtró para Acosta, quien sirvió a la llegada de Jairo Torres, quien con un cabezazo anotó por segundo partido en fila.

En la segunda parte, el FC Juárez intentó con el ingreso de Marco Fabián, quien buscó sorprender de larga distancia a Camilo Vargas, quien no tuvo problemas.

El duelo sirvió incluso para que Renato Ibarra marcara su tercer gol como Rojinegro y primero del torneo en un servicio que alcanzó a bombear ante la salida de Palos.

El triunfo permite al Atlas llegar a los 15 puntos y dormir como el sexto mejor equipo del Guardianes 2021.

¿Quién lo diría?

Le ponemos like

A Jairo Torres

Por segundo partido en fila, Jairo Torres se desprendió de la contención para anotar con los Zorros. Ya se acopló con el capitán Aldo Rocha y se ha hecho de un puesto como titular, pese a la llegada de Pablo González como refuerzo para este torneo.

A Luciano Acosta

Si definiera, estaría en Europa. "Lucho" parece decidido a cargar con los hilos de la ofensiva del Atlas. Ayer buscó con varios remates, pero se topó con Enrique Palos. Mandó dos servicios precisos, uno remató Caraglio por fuera y el otro fue el gol.

Cuando uno está convencido hay que tener paciencia. Gracias a Dios, la directiva lo entendió y nos apoyó. Seguimos creciendo y estamos mal acostumbrados a que queremos todo rápido y fácil, y las cosas no son así. Disfrutamos este momento porque costó mucho y estamos construyendo algo sólido¨ No tengo idea de cuántos puntos llevamos, de la tabla porcentual no tengo idea. Mi compromiso es mejorar día a día y que el equipo tenga más herramientas para enfrentar a los rivales y sostenerlo en el tiempo¨ Diego Cocca DT del Atlas