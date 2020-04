Llevan "Serenata de Salud" a pacientes y médicos del INER

"Todos nos vamos a levantar y saldremos adelante", dijo a EL UNIVERSAL una mujer mariachi que al lado de otros 50 músicos se instaló frente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) para dar serenata a los pacientes con Covid-19 y al personal de salud que los atiende.

"Venimos a dar serenata a los enfermos para alegrar su corazón y también a sus familiares, venimos desde la plaza de Garibaldi, con la intención de que se pongan bien y para agradecer el trabajo de los enfermeros y doctores", resaltó la mujer que portaba un cubrebocas color azul.

En punto de las 13:00 horas de este martes comenzó la denominada "Serenata por la Salud" organizada por el Museo del Tequila y Mezcal, en la convocatoria se especificó que no era un evento para público en general, puesto que no se buscaba romper las medidas preventivas de "Quédate en casa", sino brindar aliento durante la epidemia por el nuevo coronavirus.

Con un cierre parcial de la calzada de Tlalpan, la primera melodía que se escuchó fue el "Huapango de Moncayo", le siguieron "Guadalajara" y "El Son de la Negra". Julia Rodas, gerente de AIB del Museo del Tequila y Mezcal mencionó que la idea de llevar serenata al INER surgió con la finalidad de "alegrar los corazones de los mexicanos que están pasando por un mal momento", además de hacer visible las afectaciones que viven los mariachis porque no hay trabajo, "no solo se trata de los enfermos, sino de todas las personas que salen adelante día a día y sin su empleo no tienen qué ofrecer a sus familias".