´Llevan planta móvil de luz´

De nueva cuenta las oficinas centrales de COMAPA Reynosa sufrieron ayer los estragos del corte del servicio ordenado por la Comisión Federal de Electricidad tras no haber hecho el pago por el consumo de luz.

Sin embargo, autoridades del organismo operador de agua se dieron a la tarea de llevar una planta de energía eléctrica con capacidad de 70 KVA para alimentar las instalaciones y de esa manera alumbrar algunas de las áreas estratégicas de la dependencia.

Reporteros de El MAÑANA y LA TARDE trataron de entrevistar sobre el particular a Néstor González Meza, gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable pero no fue posible porque una de sus secretarias dijo que estaba ocupado atendiendo una reunión con otros gerentes.

Sin embargo en la más reciente información proporcionada por él mismo, hizo saber que ya había enviado a uno de sus gerentes a aclarar la situación y que el suministro de energía eléctrica se reanudaría en cuestión de horas y al final de cuentas no sucedió así el pasado lunes. Se quejó de que antes de iniciar la administración municipal de dos años, que recién terminó, la COMAPA pagaba alrededor de 3 mdp y después les empezaron a cobrar desde 10 millones a 12 y más.

"Que entre al quite municipio", pide síndico

Ante la situación que impera en la COMAPA Reynosa, dependencia que sufrió el corte del servicio de energía eléctrica por parte de la CFE, el Ayuntamiento local debiera entrar en auxilio del organismo operador de agua potable en forma inmediata aportando una determinada cantidad de dinero para solventar el pago pendiente por consumo de luz.

"Después de esto, debe elaborarse un estudio para saber que es lo que está sucediendo al interior del organismo, pues no pueden darse ese tipo de situaciones porque no se trata de un ´changarro´ en el cual de repente no se tiene dinero para pagar la luz y bueno si no se tiene dinero es porque está mal administrado y si está mal administrado pues hay que buscar una solución", dijo Francisco Tenorio Rivera, síndico del Contribuyente.

Si está mal administrada entonces hay que buscar personas capaces que puedan resolver el problema.

Francisco Tenorio Rivera, Síndico del Contribuyente.