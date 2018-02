Llevan su Museo a la Berlinale

Gael García Bernal sorprendió en Berlín al llegar a mitad de la conferencia de prensa de la película Museo, que protagoniza junto a Leonardo Ortizgris.

Aunque su nombre había sido removido del panel antes de iniciar, el actor logró llegar ante la sorpresa de la prensa e invitados, quienes le dieron una cálida bienvenida.

EL PROTAGÓNICO

“Creo que no había nadie más (para el protagónico), era el último en mi lista”, bromeó el director Alonso Ruizpalacios.

“No, fue la primera persona en la que pensé que tenía las características: es bajo, como yo. Tenía que tener algo encantador y algo oscuro. Cuando veo sus películas no sé lo que pasa más allá de él y eso era muy importante para este personaje”, agregó el realizador.

Dieter Kosslick, director de la Berlinale, se presentó también para saludar personalmente a García Bernal con un abrazo y despeinando su cabello.

La cinta despertó gran interés entre medios locales e internacionales, por el contexto que retrata y por basarse en el hecho real del saqueo al Museo de Antropología en 1985.

DIVERTIDA

Además, el público agradeció conocer una historia diferente sobre México en una cinta que además provocó risas constantes.

“Cuando me ofrecieron este proyecto lo primero que me interesó fue el viaje como de ‘Crimen y Castigo’. Cuando descubrí que el padre del chico que lo hizo era doctor, y mi padre también es doctor, eso me conectó con la historia”, dijo Ruizpalacios.