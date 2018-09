Llevan meses sin tener ventas

"Nos mantenemos al pie del cañón, capoteando el vendaval sin cerrar nuestros negocios, ya que son el único medio que tenemos para conseguir el sustento de nuestras familias". Melitón Vences Vences, comerciante.

Resignados, los locatarios del Mercado Guadalupano ya perdieron las esperanzas de que las ventas se eleven, pues durante los últimos meses se han mantenido a la baja sin que existan visos de mejoría. Incluso hay semanas en que solamente tiene una o dos ventas por día.

Sin embargo resisten, están a la espera de la temporada navideña para que sus ventas mejoren y se componga la crítica situación económica por la que atraviesan.

Así lo manifestó Melitón Vences Vences, comerciante de ese mercado popular, quien dijo que pese a todo, hasta el momento no se han registrado cierre de locales como ha ocurrido en otros períodos.

En la actualidad sólo el 10 por ciento los locales permanecen cerrados, pero están así desde el año pasado, no son cierres recientes, aclaró el locatario.

"Hasta el momento no hay a la vista una solución, porque en todos lados está pegando duro la carestía de la vida. La gente ya no tiene dinero para gastar y lo poco que obtienen en el trabajo lo utilizan para cosas básicas como la alimentación, la renta, la luz, el agua, Ya no hay para paseos, menos para comprar antojitos", subrayó Vences Vences.

Dijo que hay semanas en que la mayor parte de los locatarios tienen una sola venta por día, y otras en que solamente sacan para la comida y el transporte.

No obstante, apuntó: "Nos mantenemos al pie del cañón, capoteando el vendaval sin cerrar nuestros negocios, ya que son el único medio que tenemos para conseguir el sustento de nuestras familias".

En cuanto a solicitar créditos con institucionales publicas o privadas, e incluso con prestamistas, dijo que "eso ni pensarlo, porque vamos a quedar endeudados y nos puede ir peor, porque si no pagamos nos embargan las pocas pertenencias que tenemos".

A los locatarios no les queda más que esperar a que llegue diciembre para que se compongan las cosas, ya que la temporada navideña por lo general es de fuertes ventas.

"Eso esperamos, ojalá que así sea", subrayó.