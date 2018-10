Llevan indigentes a hogar temporal

"Cualquier cosa que nos quieran traer nos sirve, pero la verdad ahorita con mayor urgencia solicitamos calcetas, suéteres, chamarras, bufandas, sopas, insumos que nos permitan dar platillos de esta temporada a las personas". Adolfo Sevilla Ortiz, Casa del Indigente Reynosa.

Con la llegada del nuevo frente frío a Reynosa que provoca temperaturas menores a los 15 grados, la Casa del Indigente se prepara para recibir hasta 50 personas en situación de calle, a quienes se les dará hogar temporal y alimento.

Adolfo Sevilla Ortiz presidente del patronato en Reynosa pidió a la población apoyar con alimento caliente y ropa invernal, ya que los suministros no alcanzan para todos. "Cualquier cosa que nos quieran traer nos sirve, pero la verdad ahorita con mayor urgencia solicitamos calcetas, suéteres, chamarras, bufandas, sopas, insumos que nos permitan dar platillos de esta temporada a las personas".

Los operativos que son realizados en coordinación con Protección Civil llevaron a 10 indigentes en menos de 2 días, la cantidad se suma a los 10 que tienen de manera permanente en el centro."Aquí se les da un hogar a quien lo necesite hay personas que solo vienen a dormir,bañarse y se van, no los obligamos a quedarse, procuramos que en el tiempo que ellos gusten tengan una estancia agradable e incluso desarrollamos actividades los fines de semana".

Hizo énfasis en la necesidad de bebidas calientes como café, atole, avena o chocolate para los refugiados, así como en los donativos de cobijas.

El centro "Santísima trinidad" también da orientación psicológica y revisiones médicas a quienes ingresan.

También se ha logrado rescatar a personas en situaciones de calle y devolverlas a los núcleos familiares. "Aquí en Reynosa ya tenemos 8 años, aveces vienen por sus familiares que desaparecieron y es muy satisfactorio ver esos encuentros".

Sevilla Ortiz pidió a la población no dar dinero a los indigentes ya que la mayoría lo utiliza para consumir drogas o alcohol que empeoran la situación de calle en la que viven."Cuando una persona le da 5 o 10 pesos a alguien no se dan cuenta que hubo más que ya le dieron yo he platicado con ellos y algunos juntan en un día hasta 500 pesos, es un sueldo que no lo utilizan en hacer un bien sino en un perjuicio".