Llevan familias de desaparecidos 'fosas' a Palacio Nacional

En el circuito del Zócalo, escribieron frases con tinta amarilla como "¿Dónde está la justicia?", "Buscamos respuestas", "No queremos enterrarlos, queremos buscarlos" y "La verdad no puede seguir enterrada". Esas frases fueron cubiertas con tierra que las madres de los desaparecidos colocaron con los letreros de sus hijos desaparecidos. Karla Martínez, quien busca a su hermano desaparecido el 18 de febrero de 2020 en Irapuato, reclamó la atención de la Federación y explicó que el lema de la manifestación es "si el Presidente no va a las fosas, las fosas vienen al Presidente".