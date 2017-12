Llevan alimentos a 4 mil indígenas

Chalchihuitán, Chiapas

El Gobierno de Chiapas ha repartido 221.5 toneladas de alimentos a unos 4 mil 300 indígenas afectados por el conflicto territorial entre Chenalhó y Chalchihuitán.

Luis Manuel García Moreno, Secretario de Protección Civil Estatal, explicó que desde que inició el operativo el 19 de noviembre no se ha detenido el envío de ayuda humanitaria.

Detalló que brigadas distribuyen principalmente maíz, frijol, arroz, azúcar, sal y aceite en 10 comunidades. Enlistó que los poblados atendidos son Pom, Canalumtic, Tzolmoltón, Cruztón, Chenmut, Tulantic, Bejeltón, Cruz Kakandm y Bololchojón, de Chalchihuitán; y Las Limas en Chenalhó. De cada una de las comunidades, dijo, se ha levantado un censo incluso con nombres.

Puntualizó que diseñaron un paquete para cada familia consistente en 20 kilos de maíz, 5 kg de frijol, 1 de azúcar, 1 de sal, 2 de arroz y un litro de aceite que se entrega de manera semanal.

En las labores de reparto participa un ejército de hasta 200 elementos de la dependencia con el apoyo de 35 vehículos.

Aunque no están viviendo en sus hogares, el funcionario aseguró que los pobladores no han salido de sus propias comunidades. “Están fuera de sus casas, es itinerante. Nosotros los llamamos personas y comunidades, no somos quién para calificar si son desplazados o tienen alguna situación jurídica. Nosotros los estamos atendiendo con ayuda humanitaria porque es evidente la pobreza qué hay en Chalchihuitán”, expresó García Moreno.