Llevan a sospechoso de coronavirus al 270

Río Bravo, Tam.- Expectación entre derechohabientes que esperaban consulta en Unidad 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la tarde del martes, causó el traslado de un paciente con dificultad respiratoria, quien se encontraban en ese centro médico desde la tarde del lunes.

Fue alrededor de las 13:00 horas del martes, que personal de Protección Civil, acudió en apoyo de IMSS, para trasladar a este paciente del sexo masculino, lo que despertó inquietud entre los pacientes y quienes esperaban para realizar trámites en esa unidad.

El paciente, quien presentaba un cuadro grave, fue trasladado con oxígeno, por una ambulancia de Protección Civil, cuyos paramédicos, fueron provistos de equipo especial para cara, cabeza y cuerpo.

La dependencia confirmó que el paciente fue llevado a la Unidad 270 del IMSS en Reynosa y la ambulancia quedó parada temporalmente, hasta que sea sometida desinfección total, mientras que el personal también fue desinfectado.

No obstante, no se puede hablar que sea un caso de Covid-19, o ni siquiera sospechoso, pues la autoridad del IMSS, no han emitido aún información precisa al respecto.