Lleva Victoria un mes sin obispo

“Todavía no se sabe de donde vendría, hay posibilidades que nosotros pensaríamos pero no que así sea porque en Monterrey hay siete auxiliares, de ahí puede surgir uno que manden a una Diócesis necesitada”, apuntó el vocero de la Diócesis victorense José Dolores Muñoz Trujillo, “pero también creo que en Guadalajara hay una buena cantidad… pero de dónde venga, no lo sabemos a ciencia cierta”.

Cd. Victoria, Tam.- A más de un mes de que el obispo Antonio González Sánchez presentó su dimisión por cuestiones de salud no se cuenta con una lista de candidatos para presidir la diócesis de la capital del estado; no obstante, integrantes de la Iglesia Católica de la localidad consideran que el nuevo obispo podría provenir de los arzobispados de Monterrey o de Guadalajara.

Pueden darnos uno que sea obispo y que esté en otro lugar, lo pueden mandar para acá, y se ve… o son tres personas de otro lugar y vemos que tienen perfil para obispo, los están checando sin que ellos se den cuenta* José Dolores Muñoz Trujillo, Vocero de la Diócesis de Victoria

Fue días antes del treinta de marzo cuando, por medio de una carta, el ahora obispo emérito presentó su renuncia ante el papa Francisco - Jorge Mario Bergoglio – luego de 25 años de servicio frente a la Díocesis de Victoria; el obispo de Roma designó al arzobispo de Monterrey, monseñor Rogelio Cabrera López, a cargo de la división administrativa de la zona centro del estado de Tamaulipas hasta en tanto sea nombrado un nuevo obispo capitalino.

“Todavía no hay una fecha exacta, esperemos que sea dentro de este mismo año – a finales de este mismo año – que ya falta poco por el hecho de que el arzobispo atienda aquí es mucho trabajo para él, esperemos que el proceso sea un poquito más rápido”, consideró el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en El Barretal, “tuvimos una reunión con el arzobispo hace poquito y esperábamos que nos dijera algo pero no, él no nos puede decir porque hasta que llegue la noticia del Vaticano nos va a avisar”.

El padre Muñoz Trujillo aclaró que para ser nombrado como obispo se necesitan estudios nivel licenciatura ciencias religiosas, o contar con algún estudio específico, “pueden darnos uno que sea obispo y que esté en otro lugar, lo pueden mandar para acá, y se ve… o son tres personas de otro lugar y vemos que tienen perfil para obispo, los están checando sin que ellos se den cuenta, cómo trabajan con la gente, como tienen organizada su parroquia, y en base a eso si aceptan ser obispo”.