Lleva Tlahuelilpan búsqueda a hospitales de CDMX

Cd. de México.

Afuera del panteón de Tlahuelilpan, Hidalgo, Francisco recargó la pala con la que ayudó a escavar la tumba para su primo Gerardo, quien falleció en la explosión por la ordeña de un ducto de Pemex.



Otro de sus primos, de nombre Alejandro Reyes Solís, desapareció tras la detonación y ahora sus familiares lo buscan entre los más de 23 pacientes que fueron llevados a hospitales de la Ciudad de México.



Sin éxito, han preguntado por su paradero en el Hospital General de La Raza, en el Magdalena de las Salinas, donde hasta ayer había 9 internados relacionados con el hecho, o en el Hospital Las Américas, en Ecatepec.



Gerardo y Alejandro eran albañiles, con hijos menores de edad. La práctica de comprar huachicol está arraigada en Tlahuelilpan. La imagen de rapiña de combustible no les era ajena.



Alejandro ingresó a la parcela donde se registraba el derrame de hidrocarburo 15 minutos antes de la explosión.



Su esposa, María de Jesús, lo esperaba a unos 300 metros de distancia, frente al Colegio de Bachilleres del Municipio.



Ellos son vecinos de la Colonia el Depósito, ubicada a unos 3 minutos de distancia de la parcela donde ocurrió la tragedia.



Pese al estallido, María no dudó en salir corriendo para rescatar a su esposo. A los heridos tirados en el suelo les preguntaba su nombre, además de que cercioraba también los cadáveres regados.



"La gente corría por todos lados, entraban familiares a buscar, gritándoles, la gente corría y cuando estaban prendidos se quitaban lo que podían, se tiraban en la parcela, en la alfalfa, mucha gente sacaba a la gente quemada, desmayada, muchos aunque estuvieran quemados se metían y sacaban.



"Me acercaba (a los habitantes quemados) y les preguntaba 'cómo te llamas', unos estaban conscientes, otros no, muchos de ellos ya estaban irreconocibles, muchos sí decían 'me llamo José', me decían nombres, pero ninguno coincidía con él", narró María.



Alejandro portaba una playera blanca, un pantalón de mezclilla azul y unos zapatos color café.



Su retrato, junto con los de otras 40 personas, está pegado en las ventanas del Centro Cultural del municipio de Tlahuelilpan.



A la familia de Alejandro ya le aplicaron las pruebas de ADN, aunque autoridades les han explicado que deben esperar 15 días pues la muestra la deben de cotejar con más de 50 cadáveres.



"No te dan informes (en los hospitales), porque te dicen que supuestamente ya todos los que están internados tienen familiares, ya no dejan pasar por lo mismo.



"Aquí por mi casa estábamos acostumbrados a ver las fugas (de gasolina), a cada rato había fuga tras fuga, una vez una fuga duró todo un día, toda una noche", describió María.