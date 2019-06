Lleva su banda de jazz a Barcelona

Barcelona, España.

El cineasta y clarinetista Woody Allen visitó este martes Barcelona en condición de músico de jazz para interpretar junto a su grupo, The Eddy Davis New Orleans Jazz Band, una selección de temas clásicos de Johnny Dodds, Jimmie Noone y Louis Armstrong, entre otras leyendas del género.

Los Jardines de Pedralbes fueron los elegidos por Allen y su banda para su segundo concierto en España de su gira europea, que recaló el pasado domingo en el Palacio Euskalduna, de Bilbao.

MÚSICOS VETERANOS

Con un estilo musical que mezcla jazz y blues, y la cadencia de ritmos pausados, tranquilos y relajantes, Allen y el grupo de veteranos músicos que le acompaña hace décadas han llevado a Barcelona la atmósfera de los clubes y las bandas de New Orleans.

Mientras que en Estados Unidos algunos consideran que su gira por Europa es, en realidad, una huida hasta que pasen los escándalos relativos a su vida personal y familiar, en España, Allen está recibiendo los aplausos de su público más incondicional.