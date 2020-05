Lleva El Paso juicio contra ´El Chapo´ por violencia en Juárez

En una corte federal de El Paso, Texas, llevan a cabo un juicio casi en secreto en contra de Joaquin Guzmán Loera, alias "El Chapo Guzmán", de acuerdo a lo que el periodista Alan Feuer del New York Times difundió este viernes.



Dentro de la publicación en esa red social el reportero estadounidense hizo referencia a que Guzmán Loera estaría siendo procesado por la violencia que desató en la frontera de Ciudad Juárez-El Paso en la década pasada, y también califica de "vergonzoso" que el juicio se lleve a cabo en sigilo.

"Reconozco que no mucha gente se preocupará por esto, pero el caso federal de El Paso contra Chapo Guzmán, que realmente se trata de la violencia sangrienta en Juárez, ha sido litigado durante años casi en secreto.

I recognize not many people will care about this but the El Paso federal case against Chapo Guzman--which is really about the bloody violence in Juarez--has been litigated for years almost entirely in secret.

In just the past 24 days, there have been 7 sealed filings. Shameful.