Lleva Concamin a juicio nuevo etiquetado

CIUDAD DE MÉXICO.

Laura Gutiérrez de Velasco, jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa, admitió el pasado miércoles el recurso de la organización que reclama los cambios a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, por los cuales las advertencias sobre contenidos "excesivos" de calorías, grasas saturadas, sodio y azúcares, ocuparán un lugar mucho más prominente en los envases de alimentos y bebidas.

La reforma a la NOM no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, pese a que fue aprobada desde el 24 de enero por los comités consultivos de la Secretaría de Economía y de Cofepris. Concamin, que agrupa a buena parte de las empresas afectadas, no solicitó, por ahora, la suspensión de algún acto, por lo que no hay impedimento legal para que la nueva versión de la NOM sea publicada y entre en vigor.

El amparo alega violaciones a cinco artículos de la Constitución en el proceso de reforma a la NOM, y también pide al Poder Judicial pronunciarse sobre la legitimidad de los Lineamientos para la Organización y las Reglas de Operación de los comités consultivos. Cuando dichos comités aprobaron los cambios a la NOM, el gobierno destaco el amplio periodo de consulta del proyecto y el consenso conseguido. La estrategia de Concamin parece enfocarse por ahora a atacar el procedimiento de reforma a la NOM, más que el contenido mismo de la norma.