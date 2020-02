Lleva a México en la piel

Natalia Jiménez no es de las mujeres que se queda con las ganas.

Después de la experiencia con su álbum México de mi Corazón, del que ya obtuvo Disco de Oro por sus ventas, la española está decidida a grabar una segunda parte.

La cantante, que el 21 de febrero se presenta en el Auditorio Pabellón M, adelantó que tras la realización del disco con mariachi, muchos temas se quedaron en el tintero.

VA POR MÁS

"Vamos a estar haciendo la segunda parte de México de mi Corazón, lo estaremos grabando justo antes de verano", dijo Natalia, quien actualmente participa como juez del reality español Operación Triunfo.

En la primera edición de su disco ranchero, la ex vocalista de La Quinta Estación se dio gusto cantando "Costumbres", "No Lastimes Más", "Te Lo Pido Por Favor", "La Gata Bajo La Lluvia", "Te Sigo Amando", "Amor Eterno" y "Ya Lo Sé Que Tú Te Vas", todos de la autoría de Juan Gabriel.

Y contó con invitados como: Paquita la del Barrio, Lila Downs, Pedro Fernández, Carlos Rivera y la Banda MS; además, se apoyó en el Mariachi Gama 1000.

EN LA MIRA

En cuanto a coros, invitó a los mismos que por muchos años trabajaron con "El Divo de Juárez".

Para México de mi Corazón Vol. II, Natalia ya le echó el ojo a Marco Antonio Solís "El Buki", Alex Fernández, Ana Gabriel y Aída Cuevas, por mencionar algunos cantantes.

"A ver qué canciones vamos a meter de todas las que se nos quedaron fuera del primero como ´Cielo Rojo´ y ´La Muerte del Palomo´, temas que yo estoy loca por cantar. Ya estamos haciendo la lista, tenemos 20 canciones, pero tenemos que quitar algunas".

"Luego escoger colaboraciones. Siento que eso funcionó muy bien y se vio muy bonito. Me gustaría poder grabar con Alex Fernández, que se me puso malito en la grabación y no pudo llegar".

PARA SEPTIEMBRE

Señaló que el álbum tendría que estar en el mercado previo a las fiestas patrias de septiembre, como sucedió con el volumen I.

Una vez más invitará a los coros del desaparecido "Divo de Juárez" porque gozó de su acompañamiento.

"Cuando los vi en el escenario casi me da el patatús, los vi y dije ´¡ay, madre de Dios!´. Son increíbles, seguro que van a estar, yo los quiero tener ahí".