Lleva a México en el corazón

De cuando hizo su debut en la telenovela Acapulco, Cuerpo y Alma, en México, a este año, en el que cierra su ciclo con Modern Family, la colombiana Sofía Vergara tiene las mejores experiencias y los mejores recuerdos.

Al hablar de la telenovela en la que personificó a Irasema, y que protagonizaron Saúl Lisazo y Patricia Manterola en 1995, la ganadora del People´s Choice Award por su personaje de Gloria Delgado-Prichett externó su alegría por aquella experiencia.

"Hice muy buenos amigos de aquellos tiempos, en esa temporada me trataron muy bien y fueron unos años noventa muy lindos. Paty Manterola fue una gran persona conmigo.

BUENA ONDA

"En realidad no fue tanto lo que hice, pero me ayudó mucho. Estuve como dos semanas (grabando en México) y fue fabuloso porque había mucha buena onda entre otros. Creo que lo disfruté muchísimo. ha sido un gran cambio, y me alegro que mi evolución haya sido para bien", dijo Vergara en entrevista en el marco de la convención de los Television Critics Association (TCA).

Nominada en cuatro ocasiones al Emmy y al Globo de Oro por su trabajo en Modern Family, serie que concluye con su temporada 11 en abril próximo en ABC, la originaria de Barranquilla aseguró que se siente afortunada por el crecimiento de su carrera.

"Al principio no fue nada fácil porque toqué muchas puertas y pedí muchas oportunidades, pero quienes confiaron en mí, me dijeron que era de paciencia... y así fue.

"Han sido veinte años de vivir lejos de casa, siempre estoy cerca de mi familia, pero ya mi vida es otra. No sabía cuándo iba a terminar Modern Family, pero con el final se cierra un proyecto que no creo que pueda ser superado por nada, lo llevo en mi corazón y es parte de mi vida", apuntó la sex symbol de 47 años.

UNA "BOMBA LATINA"

En los últimos 20 años, la "bomba latina", como le dicen en Estados Unidos, participó en la versión latina de Amas de Casa Desesperadas, en Fuego en la Sangre, en Hot Properties, Family Guy y Los Simpson.

Y acaba de ponerle voz a Zana en el filme animado Koati, que se estrena en unos meses.

Vergara, con sobrenombres como "La Toti" o "La China" y un imperio de moda y belleza que la ha colocado como una de las favoritas en el mundo, está casada con la estrella Joe Manganiello y es madre de Manolo, quien ya tiene 27 años.

"Mi familia siempre me ha apoyado y yo he estado para que crezcamos juntos. soy muy feliz".

EN TV

La también modelo dijo que el rodaje de la última temporada de Modern Family fue un agasajo porque viajó en conjunto con todo el elenco de la serie que está por concluir.

"Nos divertimos como una verdadera familia, fue una gran aventura hacer un viaje a París, que es lo que sale en la última temporada y nos la pasamos genial.

"Hicimos una familia dentro de la serie y fuera de ella, y algo muy curioso fue que viajar juntos nos dio la oportunidad de hablar más y de entendernos más. Además, me fui de compras, a consentirme y a pasear en el rodaje de nuestros últimos episodios".