Lleva a la pantalla el drama de los migrantes

Los Ángeles, Estados Unidos

Para Martha Higareda celebrar este año el 4 de julio en Estados Unidos, significó hablar de los mexicanos y los latinos que aspiran al llamado sueño americano.

La estrella de filmes como "No Manches Frida" aborda en la película "Culture Shock" dentro del ciclo "Into de Dark" para la cadena SPACE, el drama de los migrantes.

Coescrita y dirigida por la mexicana Gigi Saúl Guerrero, "Culture Shock" ("La Frontera", en su traducción de SPACE), la cinta sigue los pasos de Marisol (Martha Higareda), una mujer embarazada quien tras una emboscada por parte de los guardianes de la frontera, despierta en un sitio paradisíaco donde las calles y las casas parecen cumplir el sueño de perfección que el vecino país promete.

ATRAÍDA POR LA TEMÁTICA

"Estaba leyendo el guión de ´Culture Shock´ y me dije: esta es una película sobre la migración. Por lo general, como latina y como mexicana te atrae este tipo de temas, pero me interesó mucho que al final de la historia hay una gran revelación y sorpresa", dijo Martha Higareda durante la premiere celebrada en el legendario The Egyptian Theatre, cineteca de la ciudad de Los Ángeles.

La actriz de éxitos taquilleros como "Amar te Duele" (2002) y quien fuera protagonista del remake de "Hasta el Viento Tiene Miedo¬∑ (2007) y la teleserie de Netflix "Altered Carbón" (2018), nunca ha tenido reparo en declararse amante de los géneros de horror y la ciencia ficción.

ALZA LA VOZ

Ahora siendo parte de la serie antológica "Into the Dark", Martha Higareda participa en historias que abordan fechas importantes a celebrarse y que podrían contener su lado oscuro, como es el caso del 4 de julio, que adorna todo el episodio de "Culture Shock".

"Creo que si tienes una voz, más te vale que la uses. Siento que como latinos, tenemos siempre esa responsabilidad de contar nuestras historias de migración. Yo también tengo mi propia historia de haberme mudado a Los Ángeles, aunque voy y vengo de México todo el tiempo, pero me gusta preguntarle a la gente que conozco cómo vivió esta experiencia, cuál es su historia", compartió la actriz tabasqueña.

"Culture Shock" también tiene en su elenco a la estrella de la primera generación de "X-Men" (2000), Shawn Ashmore, así como del regiomontano Felipe de Lara ("El Señor de los Cielos"), cuyo personaje, Óscar Molina, está vinculado sentimentalmente con Marisol, dentro de la producción que SPACE estrena el próximo viernes 12 de Julio a las 22:30 horas.

SINOPSIS

"La película muestra un poco ese infierno que el migrante enfrenta. Tristemente muchas veces esa violencia viene de entre ellos mismos, quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de sus compatriotas y los lastiman y despojan de lo poco que tienen, al tiempo de cruzar la frontera, en medio del desierto y las situaciones de clima más extremas, sumándose el acecho de la patrulla fronteriza", concluye la actriz.