Lleva 6 años de lucha: Juana Guadalupe es una guerrera

El Mañana / Staff.- Hace seis años le fue detectado glioblastoma grado cuatro en el cerebro e inició la lucha de toda la familia para poder mejorar la salud de Juana Guadalupe Tovar Ramos, quien es una guerrera.

Actualmente tiene 15 años y ha pasado por largos años de tratamientos y procedimientos.

"Ella está en recuperación, esta en rehabilitación bendito Dios, hace seis años han sido de lucha, mi niña me la entregaron como un vegetal, no comía por si sola, no hablaba, no caminada y ahorita bendito Dios, no camina por si sola pero ya está mucho mejor", dijo Viviana Ramos, madre de Lupita.

Aunque no camina por si sola, su madre la apoya y es así como puede trasladarse, lo que muestra una gran mejoría.

"Me siento muy bien, todo va muy bien y con la ayuda de mucha gente nos hace más llevará la enfermedad, ella es una guerrera", recalcó.

Juana Guadalupe va a la secundaría, conforme la dejan sus terapias, su familia le brinda todo el apoyo para que siga adelante.

Vestida con un suéter rosa y un gorrito negro, sonríe, abraza a su madre y no se detiene ante la enfermedad.

El glioblastoma es un tipo de cáncer agresivo que se genera en el cerebro o la médula espinal: puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos mayores.