Lleva 3 años sin nombramiento delegado de Buena Vista

Río Bravo, Tam.- El ejido Buena Vista, ha sufrido los embates de la sequía, abandono oficial y la avaricia de empresa privada que ha dañado y principal acceso.

Norberto Rivas Garza, quien ejerce el cargo de delegado dijo que por casi tres años, le han negado el nombramiento pese a que fue electo, no obstante, eso no ha impedido lograr algunos beneficios, pero remarcó, "en el ejido estamos pal' perro, tiene años que no se mete una máquina a echar material en las calles", dijo.