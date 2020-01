Llenará King la TV de terror

CIUDAD DE MÉXICO.

Muestra de ello será la adaptación de su novela "El Visitante", que HBO estrenará hoy en formato de serie. Protagonizada por Ben Mendelsohn, quien ha actuado en películas como Rogue One: Una Historia de Star Wars y Capitana Marvel, la trama se centrará en el caso del detective Ralph Anderson, quien está a punto de comenzar un nuevo caso: el cuerpo mutilado de un niño de 11 años ha sido encontrado en los bosques de Georgia.

Adaptada por Richard Price, guionista de producciones como The Night Of y The Color of Money, la historia también contará con las actuaciones de Cynthia Erivo, Bill Camp y Mare Winningham. Sin embargo, esto no es todo lo que estará disponible este 2020, pues otras novelas de King, como "The Stand", "La Historia de Lisey" y "La Torre Oscura" también serán adaptadas a la pantalla chica.