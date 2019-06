Llenan de felicitaciones a Messi por su cumpleaños

Buenos Aires, Argentina.

Las redes sociales se llenaron este lunes de felicitaciones para Lionel Messi por su cumpleaños.

El de Rosario, que cumple 32 años, celebró esta fecha rodeado de sus compañeros de la Selección después de certificar el domingo su clasificación para los Cuartos de Final de la Copa América, donde se medirán a Venezuela.



La Albiceleste fue una de las primeras en felicitar a su capitán a través de un mensaje en su perfil de Twitter en el que expresaban su "reconocimiento".



"#Reconocimiento. Hoy cumple 32 años Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina ¡Felicidades!", afirmaba el mensaje.



Con un "feliz cumpleaños Leo Messi" hizo lo propio la FIFA a través de su perfil habilitado para los Mundiales.



En esta fecha no podía faltar el mensaje de su club, el Barcelona, que además publicó un vídeo con los mejores momentos del "mejor jugador del mundo".



"Te hemos visto crecer. Hemos cantado tus goles. EL MEJOR DEL MUNDO. ¡Feliz cumpleaños, Leo #Messi!", publicó el club español.



Ex compañeros de Messi en el cuadro azulgrana participaron en la felicitación, como el portero José Manuel Pinto, que subió una foto de ambos con un "feliz cumple pichón" como título.



Un 24 de junio, pero de 1978, nacía también Juan Román Riquelme, un histórico del futbol argentino que tuvo un paso destacado por España antes de retornar al país austral para agrandar más su leyenda en Boca Juniors.



Muchos seguidores del "xeneize" lanzaron sus mensajes a través de Twitter, el mismo canal que eligió la Conmebol para desear feliz cumpleaños al tres veces campeón de la Copa Libertadores.



"¡Felices 41 años, Juan Román Riquelme! Está de cumpleaños uno de los grandes ídolos de @BocaJrsOficial, quien ganó tres veces la #Libertadores", afirmaba el mensaje que además incluyó un vídeo de "una de sus grandes exhibiciones: la semifinal contra @Palmeiras en Brasil en la Copa 2001".

Send in your birthday wishes for Leo Messi using #WeAreMessi and we'll RT some of the best. ?? pic.twitter.com/VhUcheoRuj