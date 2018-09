¿Llegó el gran día?

Ciudad de México

En las últimas ocasiones en que había accedido a hablar de su enlace con el productor Brad Falchuk, Gwyneth Paltrow aseguraba que había estado demasiado ocupada con su portal Goop y el lanzamiento de la edición física de su revista como para centrarse demasiado en los preparativos.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que la actriz y empresaria estuviera jugando al despiste y en realidad hubiera fijado ya una fecha para la boda, una que estaría además a la vuelta de la esquina.

Según la información a la que ha tenido acceso el portal People, la pareja tendría previsto darse el "sí quiero" este mismo fin de semana.

El jueves y coincidiendo con su cumpleaños 46, Gwyneth fue vista comprando en la tienda Journelle del Soho, en Nueva York, famosa por su colección de lencería nupcial y por sus batas para ocasiones especiales.

Todos aquellos curiosos que estén deseando saber qué habrá preparado la estrella de Hollywood de cara a su gran día podrían llevarse una pequeña decepción, ya que ella misma confesaba hace poco que no tiene claro si documentará la ceremonia a través de su plataforma.

"Aún no he decidido si lo compartiremos o no. Creo que siempre hay una línea muy fina que separa el tener algo que sea sólo tuyo o convertirlo en una especie de celebración, así que ya veremos", comentaba la novia.

Desde luego una boda en los próximos días sería la forma perfecta de reunir a todos sus seres queridos para celebrar un año más de vida y sellar su historia de amor con Brad, quien no se olvidó de felicitar a su chica de la forma más romántica posible.

"Hoy es el cumpleaños de esta belleza atemporal. Nació con un sinfín de dones: unos impresionantes ojos azules, un corazón y un cerebro rebosantes de curiosidad, generosidad y posibilidades y unas piernas interminables, pero lo cierto es que no depende de ellos. Gwyneth, eres la persona más trabajadora que conozco: desde la primera taza de café por la mañana hasta el último trago de whisky por la noche, desde el gimnasio a la oficina sin olvidar los deberes en la mesa de la cocina. Das el cien por cien de ti misma en todo momento y siempre con una sonrisa (o casi siempre). Quizá por eso, aunque seas la mejor persona posible, cada día mejoras un poco más. Feliz cumpleaños, amor"" le deseaba el productor a través de Instagram.