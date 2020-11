Llegó Dinora a cien partidos con Rayadas

La futbolista reynosense Dinora Garza llegó a 100 partidos con las Rayadas en la Liga Mx Femenil. La mediocampista tamaulipeca lo consiguió en la última jornada del torneo regular y lo celebró marcando su tercer gol de la temporada, sin embargo, no pudo evitar la caída de su equipo ante el Atlas.

A sus 32 años de edad Dinora sigue acumulando logros en el equipo regio y sin duda dejará huella con la camiseta número 10. Tras conseguir el centenar de partidos se manifestó a través de sus redes sociales para agradecer a todos los que la han apoyado a lo largo de su carrera.

"Un orgullo poder llegar a los 100 partidos con esta camiseta. Gracias a todos los que han estado en el camino y me han apoyado siempre, dedicación especial a mi familia a mis amigas y a todos los fans incondicionales, gracias a mis compañeras que sin ellas nada seria posible. Gracias a la vida que me permite vivir esto, espero que me permita cumplir muchos juegos más, yo por mi parte seguiré trabajando con el mismo compromiso, entrega, disciplina, profesionalismo y amor de siempre", escribió la ex seleccionada nacional en su cuenta oficial de Facebook.

Las Rayadas están listas para encarar la liguilla en donde se enfrentarán ante Pumas.