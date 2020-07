Llegó Consuelo hasta los golpes

La relación madre e hija entre Consuelo Duval y su descendiente, Paly Duval, no siempre fue de viento en popa, ya que la actriz confesó a un programa de televisión que en una ocasión llegó hasta los golpes con ella.

Previamente, la presentadora Jacqueline Bracamontes contó que tuvo una discusión con una de sus hijas, quien a pesar de tener 3 años no tuvo reparo en dejar salir su enojo hacia su mamá.

Tras aconsejar a Bracamontes sobre el posible futuro de su relación con su pequeña, Duval relató su experiencia con su propia hija, por la cual acudió tiempo después con una psicóloga para manejar el control sobre su ira.

"Hubo un día que nos peleamos. Quién sabe qué le dije, le dije: ´¡Ay, hijita! No, no seas pen...´, y me dijo: ´Bueno, si hablamos de pen..., hablamos de Consuelo Duval", comentó la estrella de La Hora Pico.

Contó que, luego de que su hija le dijera más cosas, ella perdió los estribos, le jaló el cabello por el coraje y su descendiente le mordió la uña.

"Yo verdaderamente tenía ganas de lastimarla. Y cuando me descubro que la furia me hace esto, fui corriendo con una psicóloga, Julia de la Borbolla, bendita sea", añadió.