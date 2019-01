Llegarán más héroes al Universo Marvel

Cd. de México.

El presidente de Marvel, Kevin Feige, declaró que cientos de personajes podrán llegar al Universo Cinematográfico de Marvel gracias a que Disney compró Fox.

El directivo realizó la declaración durante una entrevista para MTV News, en la que adelantó que gracias a la fusión de las compañías de entretenimiento héroes como los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Deadpool podrían unirse a otras franquicias como Los Vengadores.

"Hay cientos de nombres en los acuerdos y el hecho es que Marvel ya tenga acceso a todos esos personajes es algo con lo que he soñado durante mis casi 20 años en la compañía", declaró.



Feige agregó que está interesado en explorar distintas posibilidades con nombres de superhéroes no tan conocidos.



"La verdad es que estoy emocionado por todos ellos, y no sólo se trata de nombres comun