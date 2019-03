Llegarán los bancos a todos los municipios

Acapulco, Gro.

El nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, se comprometió a llevar los servicios financieros a todos los municipios del país, y trabajar por lograr una prosperidad incluyente.

Frente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que de los dos mil 458 municipios que hay en el país, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en 549, que representan 22 por ciento del total, no hay servicios financieros.

Después de recibir el mazo de mando del presidente saliente, Marcos Martínez Gavica, agregó que prácticamente una cuarta parte de los municipios está excluida financieramente hablando, y 500 de estos municipios se encuentran en cinco estados del sureste mexicano: Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

"El sistema bancario anhela seguir contribuyendo a la construcción de un México próspero e incluyente. Por ello, señor presidente, asumimos el compromiso de llevar servicios bancarios a todos los municipios del país dentro de su administración", señaló el también presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca.

Niño de Rivera comentó que en materia de captación, sólo 37.3 millones de personas adultas tienen una cuenta de ahorro o inversión de nómina, de seguro o de Afore, que representa 47 por ciento de los adultos del país.

"Esto significa que 41.7 millones no han sido incluidos financieramente, estamos hablando de 53 por ciento de los adultos de México, la mayoría", dijo, en tanto que en materia de crédito los números representan un reto mayor, porque 54.5 millones de adultos no tienen crédito; "falta por incluir en el financiamiento a 69 por ciento de las personas adultas de nuestro país".

Para lograr este objetivo, agregó el nuevo presidente de la ABM, se impulsará de mayor medida la banca digital, y el nuevo sistema de Cobro Digital (CoDi) apoyará en esta tarea.

Agregó que la banca digital y los medios de pago digitales permitirán reducir sustancialmente los costos por transacción y el uso del efectivo, que es el medio más utilizado para la corrupción. "Trabajaremos permanentemente para que el uso del efectivo quede reducido a su mínima existencia", dijo.

Por otro lado, comentó que la banca en su conjunto invierte al año más de 20 mil millones de pesos sólo en tecnología para el mantenimiento y desarrollo de productos y servicios, procesos y controles internos, capacidad operativa, prevención de lavado de dinero y para el fortalecimiento de la ciberseguridad entre muchos otros temas.

Sin embargo, "estamos insatisfechos porque no hemos terminado de cumplir con nuestra tarea fundamental, que es la prosperidad incluyente, porque frente a nosotros y a toda la nación tenemos retos muy importantes y metas muy ambiciosas para que nadie quede atrás en el desarrollo económico nacional. Esa es la prosperidad incluyente", dijo.

Adelantó que los bancos apoyarán el programa del gobierno federal "Jóvenes Construyendo el Futuro", por medio del cual en 2019 capacitarán a seis mil 500 jóvenes, con la meta de llegar a 50 mil mexicanos en la presente administración.

Listos para acompañar al gobierno en sus objetivos: Martínez G.

>En este sentido, el presidente saliente de la ABM, Marcos Martínez Gavica, comentó que ya se trabajó varios meses en este programa, pero no reclutando a personas.

>"Los jóvenes ya están, debo decirles que tenemos seis mil en lista de espera, pero trabajamos como ABM con la colaboración económica de todos ustedes para construir una plataforma que ya nos costó 40 millones de pesos, pero que están muy bien invertidos, porque en esa plataforma tendremos el registro de cada uno de los jóvenes, a qué institución, a qué programa, y tiene que ser un programa que dé valor agregado, no puede ser un programa de tener un servicio con el que el joven no crezca y que a la banca no le sirva", comentó.

>El también presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander dijo al presidente López Obrador que "la banca está lista para acompañar a su gobierno en sus objetivos. Es un hecho porque compartimos el mismo fin, el fin de construir entre todos un país más próspero y justo para todos los mexicanos".