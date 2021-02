Esta entidad recibirá 384 mil vacunas Covid 19 de la federación a finales de febrero, para inocular a a adultos mayores residentes de los municipios metropolitanos de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, informó el secretario de Salud en la entidad, Manuel de la O Cavazos.

Noticia Relacionada Llegarán a NL 384 mil vacunas para los adultos mayores

El biológico es del laboratorio inglés AstraZeneca y será distribuido por el estado en coordinación con las brigadas que enviará la federación, explicó el funcionario médico.

"Hoy me comunicaron que llegarían, a finales de febrero las vacunas de AstraZeneca que se van a aplicar a adultos mayores. He propuesto algunas estrategias con servidores de la nación y los alcaldes, y tenemos que acoplarnos a la estrategia del estado, a la Secretaría de Salud", dijo hoy.

Comentó que ya dialogó con los alcaldes de los tres municipios, así como con los trabajadores federales que las distribuirán y las autoridades militares que las recibirán, para establecer una estrategia conjunta.

Advirtió que no permitirá que la descoordinación impida que los ancianos reciban la inmunización, y afirmó que el servicio que se les proporcione será eficiente para que ninguno tenga que esperar tiempo de más para recibir su dosis.

"Si llega el adulto mayor y no está registrado ahí lo vamos a registrar, a anotar sus datos, Pero si hay cuatro personas para registrar no nos vamos a dar abasto. Yo he puesto vacunas e hicimos las cuentas de cuántas vamos a poner por día y los que hay no son suficientes. Tenemos que tener mucho más personal para hacerlo más rápido y mejor", dijo en la rueda de prensa de hoy para actualizar cifras de la pandemia.

Sin venta directa aún

Explicó que ya se reunió con directivos del Laboratorio CanSino que le señalaron que venden directamente sus productos únicamente a los gobiernos de los países, por lo que todavía no las podrán adquirir directamente otros órdenes de la administración pública, ni particulares.

Se mostró de acuerdo con este inmunológico, pues consta únicamente de una dosis, y no requiere ultrarrefrigeración, aunque aún carece de autorización en México para ser aplicada.

Sin embargo, dijo que en Nuevo León el grupo de empresarios, académicos y especialistas en medicina insistirá en la compra de la vacuna entre las farmacéuticas que las ofrecen.

Nuevo León sumó hoy 42 fallecimientos por covid para llegar a la cifra acumulada de 8 mil 166; hubo 513 contagios, con lo que se suman 159 mil 305 desde que inició la pandemia.