Llegará su álbum póstumo

A casi tres años de la muerte de Leonard Cohen, el hijo del intérprete confirmó que en noviembre de este año saldrá a la venta un álbum póstumo, informó NME.

De acuerdo con Adam, hijo del compositor, el disco llevará por nombre Thanks for the Memories, y pretende cumplir con el deseo de su padre de completar los bocetos inconclusos que dejó del álbum You Want it Darker.

Para la producción, el hijo del músico pidió el apoyo de amigos de su padre, como el guitarrista español Javier Mass, quien trabajó por ocho años con Cohen.

También participan Richard Reed Perry, de Arcade Fire, en el bajo y Bryce Dessner, de The National, en la guitarra.

El álbum saldrá a la venta el próximo 22 de noviembre, pero ya se puede escuchar "The Goal", primer sencillo, en plataformas de streaming.