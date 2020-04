Llegará secuela

El estreno de la segunda parte de Venom, protagonizada por el actor Tom Hardy, se pospuso para 2021 debido a la crisis por coronavirus, reportó Variety.

Venom: Let There Be Carnage, dirigida por Andy Serkis, llegará a la pantalla grande el 25 de junio de 2021, y no el 2 de octubre de 2020 como estaba previsto.

NO DEBUTA ESTE AÑO

Por este cambio en el calendario de estrenos, Sony reorganizó casi todas las películas programadas para debutar este año.

El filme Morbius pasó del 31 de julio de 2020 al 19 de marzo de 2021; Ghostbusters: Afterlife se movió del 10 de julio de 2020 al 5 de marzo de 2021, y Uncharted, encabezada por Tom Holland, se reprogramó al 8 de octubre de 2021, en vez del 5 de marzo de 2021.

Lo estudios están ajustando sus calendarios de lanzamiento a medida que los cines en Estados Unidos, y países como México, permanecen cerrados debido a la pandemia de Covid-19.

La crisis de salud global también ha provocado que casi todas las películas pausen la producción, lo que significa que algunas cintas de Sony y otros estudios no estarán a tiempo para su debut original.

La primera entrega de Venom se convirtió en un éxito inesperado en taquilla al recaudar 855 millones a nivel mundial.